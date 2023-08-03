Минобороны сообщило о безуспешных попытках ВСУ атаковать Работино

Украинские военные предприняли безуспешные попытки атаковать российские позиции в района населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом «Интерфаксу» сообщил начальник пресс-центра «Восток» Олег Чехов.

Чехов отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют живую силу и технику. Так, по его словам, артиллерия российского подразделения уничтожила два пикапа в районе населенного пункта Верхняя Терса. Помимо этого, скопления живой силы и техники ВСУ были уничтожены в районах поселков Приютный, Новоданиловка, Малая Токмачка, Пятихатка и Работино.

Как рассказал ТАСС начальник пресс-центры группировки «Юг» Вадим Астафьев, авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на лисичанском направлении. Армии удалось уничтожить украинские бронетранспортер и БМП в районах Клещеевки и Богдановки.

На купянском направлении группировка российских войск «Запад» смогла сорвать переброску резервов украинских войск, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра подразделения Сергей Зыбинский. По его словам, в районе Берестового истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес два удара по передовому пункту управления Украины, поразив также огневые средства подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

2 августа Минобороны отчиталось, что российские войска ведут наступление на купянском направлении. Штурмовые отряды, как уточняло ведомство, начало наступление в направлении населенных пунктов Новоселовское в ЛНР и Тимковка в Харьковской области.