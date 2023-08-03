Двухместный самолет разбился рядом с Лос-Анджелесом, врезавшись носом в землю

Рядом с Лос-Анджелесом самолет врезался носом в землю

Рядом с Лос-Анджелесом упал двухместный одномоторный самолет, два человека погибли. Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на полицию аэропорта, рядом с которым произошло крушение.

«Они очень сильно ударились носом [самолета] в землю. К сожалению, это, вероятно, и привело к гибели обоих пассажиров», — сказал капитан пожарной охраны Лос-Анджелеса Эрик Скотт. Что стало причиной аварии — неизвестно, и непонятно, произошел ли инцидент при взлете или на посадке. После крушения часть аэропорта в городе Ван-Найс закрыли.

31 июля в Калифорнии разбился легкомоторный самолет, погибли три человека. Борт рухнул на ангар в аэропорту. После крушения самолета начался пожар, угрожавший ангару и припаркованному неподалеку бензовозу, экстренным службам удалось потушить огонь за 20 минут.