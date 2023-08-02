ГУ МЧС: при крушении частного гидросамолета в Красноярском крае погибли два человека

Два человека погибли при крушении гидросамолета в Красноярском крае

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Частный гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края, сообщили в транспортной прокуратуре региона. На борту находились два человека, их гибель подтвердили в МЧС.

Крушение произошло около 11:00 (7:00 по мск) в Таймырском Долгано-Ненецком районе. Гидросамолет упал при взлете с реки Дудинка, уточнили в ведомстве.

Причина крушения пока не установлена. Прокуратура проводит проверку.

В конце июня два человека погибли при крушении легкомоторного самолета недалеко от подмосковного Ступино. По данным телеграм-канала «112», Як-52 упал во время тренировочного полета на территории аэродрома Малино. Судном управлял чемпион столичного региона по высшему пилотажу Евгений Бессмертный. В сообщении уточнили, что из-за недостаточной высоты самолет не смог выйти из фигуры и рухнул на землю.