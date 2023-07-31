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При крушении легкомоторного самолета в Калифорнии погибли три человека

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на юге Калифорнии

Легкомоторный самолет разбился на юге штата Калифорния в США, погибли три человека, сообщает телеканал CBS News.

Одномоторный Beechcraft P35 упал вскоре после взлета с аэропорта Кейбл в городе Апленд, он рухнул на ангар в аэропорту, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации. Погибли все находившиеся на борту.

После крушения самолета начался пожар, угрожавший ангару и припаркованному неподалеку бензовозу. Экстренные службы потушили пламя за 20 минут.

Полиция Апленда и Национальный совет по безопасности на транспорте выясняют причины авиакатастрофы.

27 июля в Республике Алтай разбился частный вертолет Ми-8. Катастрофа произошла при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района, который расположен вблизи границы с Казахстаном.

По предварительным данным МЧС, вертолет задел электрические провода, после чего начался пожар. Вертолет перевозил туристов. Погибли четыре человека, еще десять получили ранения, двум пассажирам медицинская помощь не понадобилась.

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Из-за повреждения линии электропередачи без света остались села Тюнгур и Кучерла с населением около 2 тыс. человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Теги
Калифорния самолет авиакатастрофа
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