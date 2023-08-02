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Зеленский сообщил о крупных повреждениях на юге Украины после взрывов

Зеленский: самые крупные повреждения после ночных взрывов наблюдаются на юге Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Самые существенные разрушения зафиксированы на юге страны, повреждены порты, сообщил Зеленский. О повреждении портовой инфраструктуры говорили и власти Одесской области. Россия не раз заявляла, что наносит удары по военным целям
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Alexey Furman / Getty Images)

После серии ночных взрывов наиболее существенные повреждения наблюдались на юге Украины. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«К сожалению, есть повреждения. Самые существенные — на юге страны», — написал он. По его словам, повреждения получили порты и хранилища зерна.

По словам Зеленского, погибших в результате атаки не было.

Утром 2 августа глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в Одесской области после атаки повреждена портовая и промышленная инфраструктура.

В ночь на 2 августа в Одесской области, Киеве и Киевской области звучала воздушная тревога и слышались взрывы. «Зеркало недели» сообщало о взрывах в городе-порте Измаил на Дунае.

После атаки украинских безэкипажных катеров на Крымский мост 17 июля Минобороны России несколько раз сообщало о нанесении «ударов возмездия» на Украине. Целями ударов были объекты, связанные с производством и хранением безэкипажных катеров. Россия не раз подчеркивала, что наносит удары только по военным целям.

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Чаще всего атаки приходились на Одесскую область — в Одессе получил повреждения порт, была повреждена портовая инфраструктура дунайских портов (Рени, Измаил).

Одесские власти сообщали о повреждениях в центральной части города. Зеленский заявил, что после атаки ночью 23 июля были повреждены около 50 домов, половина из которых — памятники архитектуры, в том числе Спасо-Преображенский собор.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков отверг обвинения в разрушении собора в Одессе. По его словам, храм повредили «антиракеты». Как напомнил представитель Кремля, ВС страны не атакуют объекты социальной инфраструктуры, а также храмы и церкви.

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Владимир Зеленский Украина Военная операция на Украине Одесса Одесская область порты Дунай Измаил
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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