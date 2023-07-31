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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Ржевка

Белгородский губернатор Гладков: село Ржевка попало под обстрел ВСУ, повреждены 3 дома
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Три частных дома получили повреждения в селе Ржевка в Шебекинском городском округе в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи», — написал глава региона.

Аварийные и оперативные службы выехали на место, информация по разрушениям уточняется, сообщил Гладков.

Приграничные населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам после начала военной операции на Украине. По словам Гладкова, за 30 июля в регионе произошло 115 взрывов в результате атак беспилотников и обстрелов. В большинстве случаев разрушений и пострадавших не было.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Ржевка
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Ржевка

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Военная операция на Украине Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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