Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Ржевка

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Три частных дома получили повреждения в селе Ржевка в Шебекинском городском округе в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи», — написал глава региона.

Аварийные и оперативные службы выехали на место, информация по разрушениям уточняется, сообщил Гладков.

Приграничные населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам после начала военной операции на Украине. По словам Гладкова, за 30 июля в регионе произошло 115 взрывов в результате атак беспилотников и обстрелов. В большинстве случаев разрушений и пострадавших не было.