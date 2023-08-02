Гидрометцентр спрогнозировал сильную жару в Москве и Центральной России

Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на центр России сильной жаре

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Во второй половине недели в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) ожидается установление жаркой погоды, предупреждает Гидрометцентр.

В Москве температура воздуха достигнет в дневные часы 30–31 °С 3–5 августа, а 5–7 августа в Центральной России будет 32–34 °С.

В Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Тамбовской областях во второй половине недели температура будет достигать 35– 36 °С, в Курской, Белгородской областях местами до 37 °С.

Синоптики говорят, что такая погода соответствует критериям опасного природного явления «сильная жара». Для регионов Центральной России критерием сильной жары является 35 градусов тепла, а для Москвы этот критерий составляет 30 градусов.

На прошлой неделе синоптики спрогнозировали аномальную жару в Краснодарском крае, Чувашии, Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе, Ульяновской области, а также на Таймыре и Сахалине. По словам научного руководителя гидрометцентра Романа Вильфанда, температура воздуха могла достигнуть 39 градусов тепла.