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На Украине школьников обучат обращаться с дронами и оказывать медпомощь

Украинских школьников научат управлять дронами и оказывать первую медицинскую помощь
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Alina Smutko / Reuters
Фото: Alina Smutko / Reuters

В украинских школах с сентября запустят обновленную дисциплину «Защита Украины», в рамках которой будут обучать управлению дронами, оказанию первой медицинской помощи и ориентированию на местности. Об этом говорится в телеграм-канале Министерства образования и науки страны.

«Навыки медицинской помощи и ориентировки на местности пригодятся в походах и в случае ЧП. Знания по минной безопасности помогут правильно обращаться с взрывоопасными предметами и спасут жизнь и здоровье. А навыки управления БПЛА используют видеографы, геодезисты, археологи и множество других специалистов», — говорится в сообщении.

Ранее аналогичные изменения ввели в российских школах. С 1 сентября российских школьников будут учить основам применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки. В программе предусмотрено изучение видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства дронов, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника.

Еще в апреле инициативу внедрить в школах курсы по конструированию, сбору и управлению дронами поддержал президент России Владимир Путин. Помимо этого глава государства выступил за внедрение курсов по управлению беспилотниками в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике и транспортной сфере.

Теги
беспилотники Украина Минобразования Украины школьники
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