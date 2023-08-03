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Россияне рассказали о любимых занятиях во время стояния в пробке

Superjob: почти половина россиян слушают музыку или радио во время стояния в пробке
Прослушивание музыки или радиопередач безоговорочно заняло первое место у россиян среди занятий, которым они посвящают время, стоя в автомобильных пробках. Однако некоторые умудряются заниматься в это время с детьми
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Стоя в пробке, почти половина (45%) автомобилистов предпочитают слушать радио или музыку, следует из данных опроса, который проводил сервис SuperJob (результаты есть у РБК).

Наиболее популярно прослушивание музыки и радио у женщин, так ответили 49% респондентов.

Меньше всего автомобилисты в пробках курят или смотрят кино, видео и сериалы — только 1% опрошенных назвали эти занятия. Также редко водители поют песни и разговаривают по телефону — всего 2%. Однако женщины поют в пробках чаще мужчин — 5% против 1%.

За происходящим на дорогах в пробках предпочитают наблюдать только 14% автомобилистов. Еще 10% в это время ничем не заняты. Столько же респондентов просматривают социальные сети, а еще 5% респондентов предпочитают наводить порядок в машине.

Отдельно водители ответили на вопрос, как они развлекают в пробке детей. Большинство — 29% — предпочитают с ними беседовать, 21% развлекают детей при помощи планшетов, 12% включают детям фильмы и мультфильмы. Никто из респондентов не развлекает детей раскрасками, зато 3% задают детям устные математические задачи, столько же включают им аудиокниги.

У 2% респондентов дети читают книги самостоятельно.

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Опрос проводился в 229 городах России во всех регионах с 28 июня по 24 июля. Всего в нем приняли участие 600 автомобилистов, у которых есть дети от 1 года до 14 лет.

В ноябре 2019 года сервис обслуживание автомобилей Uremont провел опрос о самых раздражающих водителей факторах на дорогах.

33,6% респондентов сказали, что их раздражает неправильная парковка других автомобилистов. Второе место заняло несоблюдение рядности (21,8%), а третье — обгон автомобилистами других водителей или «игра в шашки» (15,6%). Опрос проводился среди более 5 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, которые пользуются личными автомобилями.

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автомобилисты водители Дети пробки россияне Опрос Superjob
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