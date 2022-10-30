Путин поздравил с праздником российских автомобилистов

Президент Владимир Путин поздравил с Днем автомобилиста работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта России, телеграмма размещена на сайте Кремля.

«От эффективного функционирования всех звеньев отрасли, от вашей компетентности и самоотдачи во многом зависят укрепление межрегиональных и международных связей, эффективное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, качество жизни миллионов граждан нашей страны», — указал глава государства.

Он отметил, что перед работниками отрасли стоят такие задачи, как модернизация автокомплекса, расширение рынка услуг, внедрение новых схем логистики и управления, обеспечение безопасности и экологичности перевозок, привлечение молодых кадров.

День автомобилиста в России отмечают в последнее воскресенье октября. Его празднуют с советских времен: в 1976 году вышел указ, устанавливающий празднование Дня работников автомобильного транспорта. В стране существует также День работников дорожного хозяйства, который отмечают в третье воскресенье октября.