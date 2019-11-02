Опрос показал самые раздражающие российских водителей факторы

Больше всего водителей в России раздражает неправильная парковка других автомобилистов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование, проведенное сервисом обслуживания машин Uremont.

По данным опроса, подобный раздражающий фактор выделили 33,6% водителей. Второе место заняло несоблюдение рядности (21,8%), а третье — обгон автомобилистами других водителей или «игра в шашки» (15,6%).

Помимо этого водителей раздражают, когда другие автомобилисты сигналят просто так и не уступают дорогу машинам скорой помощи (по 10,6%). Некоторым из них также не нравится, когда из других машин слышна громкая музыка (2,7%).

Опрос проводился среди более 5 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, которые пользуются личными автомобилями.