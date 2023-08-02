Гендиректора «Яндекса» оштрафовали за демонстрацию ЛГБТ в фильмах без маркировки «18+»

Гендиректора «Яндекса» оштрафовали за сцены с ЛГБТ в фильмах без «18+»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Гендиректора «Яндекса» Артема Савинского оштрафовали за фильмы с демонстрацией ЛГБТ на сервисе «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») без маркировки «18+». Эту информацию подтвердили РБК в пресс-службе «Кинопоиска».

Как передает корреспондент ТАСС из судебного участка № 101 мирового суда столичного района Замоскворечье, Савинского оштрафовали на 200 тыс. руб. Он признан виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол).

4 июля компания уже получила штраф за неправильную маркировку фильмов с демонстрацией ЛГБТ. При этом в компании отметили, что «Кинопоиску» не вменяют пропаганду нетрадиционных отношений. Поводом стала маркировка «16+» в фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы» и некоторых других.

«По данной статье закона протокол оформляется одновременно как на юридическое, так и на должностное лицо — в нашем случае на генерального директора «Кинопоиска», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Кинопоиск» намерен обжаловать решение суда. В компании пояснили, что закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации нетрадиционных отношений. Компания установила маркировку «18+» на все фильмы, признанные Роскомнадзором демонстрирующими нетрадиционные сексуальные отношения.

«Мы надеемся, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований госорганов», — добавили в компании.