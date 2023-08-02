Кремль предупредил о растянутом во времени процессе расширения БРИКС

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Вопрос о создании организации, которая могла бы заменить БРИКС и принять в себя всех желающих, сейчас не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопрос расширения БРИКС обсуждается, но он не будет быстрым, предупредил представитель Кремля.

Пескова спросили, возможно ли создание «некой новой организации», которая объединит страны, которые хотят сотрудничать в условиях многополярного мира, если Бразилия выступает против расширения БРИКС.

«Нет, в настоящий момент таких обсуждений не ведется. Действительно, вопрос о расширении БРИКС будет обсуждаться, он и сейчас обсуждается на экспертном уровне», — ответил представитель Кремля.

По его словам, контакты с государствами, которые хотят войти в БРИКС, будут продолжаться и в двустороннем формате, и по линии этой организации.

«Конечно, это процесс, зависящий в первую очередь от позиции государств-членов и такой достаточно растянутый по времени», — уточнил он.





Бразилия остается главным противником стремительного расширения БРИКС, сообщил Reuters со ссылкой на три источника в бразильском правительстве. В агентстве отметили, что Россия и Китай добиваются расширения альянса. Сейчас правительство ЮАР и Индии, которые ранее не являлись сторонниками быстрого расширения БРИКС, уже согласны с этой идеей. По данным источников Reuters, Бразилия продолжит настаивать на постепенном расширении альянса для поддержания рационального баланса и сохранения главенствующей роли за пятью постоянными членами.

Сейчас в БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. В прошлом году заявки на вступление подавали Иран и Аргентина, готовность рассмотреть присоединение к блоку выражал Алжир. В начале июня Египет также выразил желание присоединиться к союзу. Власти Южно-Африканской Республики этим летом сообщили, что более 20 стран на формальном и неформальном уровне заявили об интересе к членству в объединении.

Накануне Песков заявил, что в вопросе расширения БРИКС существуют «определенные нюансы», которые будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита. Он запланирован на 22–24 августа в Йоханнесбурге. Пресс-секретарь подчеркнул, что «все больше стран заявляют о намерениях присоединиться» к БРИКС. По его словам, это свидетельствует о «большом потенциале объединения» и его «растущем авторитете».