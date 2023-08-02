Мятежники Нигера объявили об открытии границ с пятью странами

Мятежники Нигера объявили об открытии границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом

Нигер открыл границы с Алжиром, Ливией, Чадом, Мали и Буркина-Фасо. Речь идет как о сухопутном, так и о воздушном сообщении, передает AFP в Twitter. Об этом решении по телевидению объявили военные, уточняет агентство.

Военные, которые совершили в стране государственный переворот, объявили о закрытии границ 26 июля.

Переворот в Нигере произошел в этот же день, 26 июля. Мятежники объявили об отстранении от власти и заключении под стражу президента Мохамеда Базума. В стране ввели комендантский час. Новым лидером себя объявил начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани.

ООН, США, ЕС и Африканский союз осудили действия мятежников. Вашингтон пригрозил остановкой сотрудничества с Нигером в сфере безопасности, ЕС — прекращением финансовой помощи. МИД России призвал воздержаться от применения силы. При этом Буркина-Фасо и Мали выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что будут считать интервенцию в Нигер объявлением войны. Ранее в этих двух странах также произошли военные перевороты.

Европейские страны начали эвакуировать своих граждан из Нигера. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил на очередном брифинге, что США не видят свидетельств причастности России к перевороту в Нигере.