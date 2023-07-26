Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 99,69 (-0,67) Инвестиции, 25 июл, 17:36 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 90,09 (-0,39) Инвестиции, 25 июл, 17:36
«Иркут» опровергла перенос поставок новых Superjet Бизнес, 18:31
Впервые в истории кинофестиваля в Локарно его президентом стала женщина Life, 18:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:30
Встреча Владимира Путина с главой банка БРИКС Дилмой Русеф. Трансляция Политика, 18:29
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 18:29
Компания Маска забрала название аккаунта X, не заплатив владельцу Бизнес, 18:18
В JPMorgan спрогнозировали рекордную цену на золото в 2024 году Инвестиции, 18:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ЦБ Италии запустит проект по токенизации активов на блокчейне Polygon Крипто, 18:14
ЦСКА начал защиту титула в Кубке с разгрома «Оренбурга» со счетом 6:0 Спорт, 18:13
В районе Керчи получила пробоину яхта с пассажирами Политика, 18:13
Остановиться, подумать, взлететь: роль современного искусства в жизни РБК Стиль и СберПервый, 18:06
Военная операция на Украине. Карта на 26 июля Политика, 18:04
Госдума отменила ограничения на строительство велодорожек в лесах Недвижимость, 18:03
Ласицкене заявили на чемпионат России после травмы Спорт, 18:02
Бизнес ,  
0 

«Иркут» опровергла перенос поставок новых Superjet

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Поставки новых самолетов Superjet с российскими двигателями не будут отложены на полгода, в презентации, в которой содержались эти сведения, была допущена ошибка. Об этом РБК сообщил гендиректора «Иркута» Андрей Богинский.

«У нас есть контракт с лизинговой компанией в соответствии с которым мы работаем, сроки никто не менял — это конец 2023 года. Возможно, эксплуатация этих машин уже начнется в следующем году, поскольку на организацию процесса авиакомпании потребуется некоторое время», — пояснил Андрей Богинский.

В пресс-службе «Иркута» уточнили, что сроки, обозначенные в презентации, продемонстрированной на мероприятии по презентации нового бренда корпорации являются некорректными и объяснили их технической ошибкой.

Заместитель гендиректора корпорации «Иркут» Юрий Корицкий продемонстрировал презентацию в ходе объявления в Жуковском о запуске нового бренда корпорации «Иркут». В ней было сказано, что поставки первых самолетов Superjet с российским двигателем ПД-8 в авиакомпании перенесены на третий квартал 2024 года.

При этом еще в опубликованном в январе инвестпроекте льготного лизинга российских самолетов. утвержденном премьером Михаилом Мишустиным, говорилось, что первые Superjet с российскими двигателями «Аэрофлот» начнет получать с декабря 2023 года.

Материал дополняется.

 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Аэрофлот Superjet Корпорация «Иркут»
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter