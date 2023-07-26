«Иркут» опровергла перенос поставок новых Superjet

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Поставки новых самолетов Superjet с российскими двигателями не будут отложены на полгода, в презентации, в которой содержались эти сведения, была допущена ошибка. Об этом РБК сообщил гендиректора «Иркута» Андрей Богинский.

«У нас есть контракт с лизинговой компанией в соответствии с которым мы работаем, сроки никто не менял — это конец 2023 года. Возможно, эксплуатация этих машин уже начнется в следующем году, поскольку на организацию процесса авиакомпании потребуется некоторое время», — пояснил Андрей Богинский.

В пресс-службе «Иркута» уточнили, что сроки, обозначенные в презентации, продемонстрированной на мероприятии по презентации нового бренда корпорации являются некорректными и объяснили их технической ошибкой.

Заместитель гендиректора корпорации «Иркут» Юрий Корицкий продемонстрировал презентацию в ходе объявления в Жуковском о запуске нового бренда корпорации «Иркут». В ней было сказано, что поставки первых самолетов Superjet с российским двигателем ПД-8 в авиакомпании перенесены на третий квартал 2024 года.

При этом еще в опубликованном в январе инвестпроекте льготного лизинга российских самолетов. утвержденном премьером Михаилом Мишустиным, говорилось, что первые Superjet с российскими двигателями «Аэрофлот» начнет получать с декабря 2023 года.

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