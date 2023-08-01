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Шойгу заявил о готовности повышать боеспособность Алжира

Шойгу провел переговоры с начальником штаба армии Алжира и заявил о готовности помочь

Шойгу заявил о готовности повышать боеспособность Алжира
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Минобороны России готово оказать содействие повышению боевых возможностей Вооруженных сил Алжира, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Мы заинтересованы в лидирующей позиции Алжира в укреплении региональной безопасности и стабильности на севере Африки», — сказал он по итогам переговоров с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шанегрихой.

По словам Шойгу, две страны «дали ясный сигнал всему миру» о готовности «проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свои национальные интересы, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Запада».

Министр также отметил, что российско-алжирские связи «развиваются особенно динамично и позитивно».

Шанегриха, в свою очередь, сказал, что алжирский народ хранит в своей памяти «те позиции, которые занимал Советский Союз в 1954 году во время алжирской революции», а также те «блага и ту помощь», которую оказывала Россия алжирской национальной армии для укрепления обороноспособности и «противостояния тем угрозам и вызовам, с которыми сталкивалась страна».

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В июне президент Алжира Абдельмаджид Теббун приехал в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран подписали пакет документов, включая декларацию об углубленном стратегическом партнерстве.

В частности, они запланировали углубить контакты в оборонной сфере и проводить совместные военные учения. Отдельным пунктом в декларации было указано сотрудничество в области борьбы с терроризмом.

Кроме того, в политической сфере декларация предполагала активизацию сотрудничества между парламентами двух стран, регулярный обмен визитами на высоком уровне и неучастие каждой из сторон в «любых договорах или соглашениях, посягающих на независимость, суверенитет, территориальную целостность другой стороны».

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Алжир Сергей Шойгу Минобороны
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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

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