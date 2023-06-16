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Президент Алжира назвал Путина «другом всего человечества»

Президент Алжира назвал Путина «другом всего человечества»
Президент России, в свою очередь, поблагодарил коллегу за приезд в Россию на ПМЭФ. По его словам, это «проявление характера и независимости»
Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун
Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назвал российского лидера Владимира Путина «другом всего человечества» в ходе ПМЭФ.

Путин, в свою очередь, поблагодарил президента Алжира за приезд в Россию на ПМЭФ. По его словам это, «проявление характера и независимости».

На вопрос модератора, как у Алжира получается противостоять давлению Запада и требованию не участвовать в совместных проектах с Россией, Теббун ответил: «Я на это могу ответить буквально одним словом: алжирцы родились свободными и будут свободными».

Днем Путин встретился на полях ПМЭФ с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Объединенные Арабские Эмираты принимают участие в форуме в качестве основного гостя. Президент России отметил, что отношения между странами развиваются «весьма успешно» и «идут на пользу» обоим государствам. Аль Нахайян, в свою очередь, заявил, что Абу-Даби и Москва строят «сильные и крепкие отношения».

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Владимир Путин Россия Алжир человечество
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