В Курской области поселок остался без света после обстрела

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Два поселка в Курской области попали под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

В поселке Теткино в Глушковском районе зафиксировали пять прилетов в районе улицы Белопольской. «Повреждено несколько домовладений. Окажем помощь в ликвидации последствий», — написал глава региона.

Также обстрелу подвергся поселок Краснооктябрьский. В результате удара там повреждена линия электропередачи, населенный пункт обесточен. Аварийные службы займутся восстановлением электроснабжения, как только это будет безопасно, сообщил Старовойт.

Населенные пункты в приграничных регионах регулярно подвергаются обстрелам после начала Россией военной операции на Украине. В частности, Теткино обстреливали 26 и 29 июля.