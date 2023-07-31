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В Курской области поселок остался без света после обстрела

Курский губернатор Старовойт: поселки Теткино и Краснооктябрьский подверглись обстрелу
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Два поселка в Курской области попали под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

В поселке Теткино в Глушковском районе зафиксировали пять прилетов в районе улицы Белопольской. «Повреждено несколько домовладений. Окажем помощь в ликвидации последствий», — написал глава региона.

Также обстрелу подвергся поселок Краснооктябрьский. В результате удара там повреждена линия электропередачи, населенный пункт обесточен. Аварийные службы займутся восстановлением электроснабжения, как только это будет безопасно, сообщил Старовойт.

Населенные пункты в приграничных регионах регулярно подвергаются обстрелам после начала Россией военной операции на Украине. В частности, Теткино обстреливали 26 и 29 июля.

В Курской области поселок остался без света после обстрела
В Курской области поселок остался без света после обстрела

Теги
Роман Старовойт Курская область обстрел Военная операция на Украине
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