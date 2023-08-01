На внутренней стороне МКАД загорелся автомобиль

Дептранс Москвы: на МКАД загорелся автомобиль в районе Ясеневского лесопарка

Фото: DtOperativno / Telegram

На Московской кольцевой автодороге в районе Ясеневского лесопарка загорелся автомобиль, сообщает департамент транспорта столицы.

«На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщили в ведомстве.

В дептрансе уточнили, что из-за пожара пришлось перекрыть две полосы дороги из шести, поэтому движение транспорта в этом районе затруднено, и попросили выбирать маршруты объезда.

В июне на 85-м км МКАД грузовой автомобиль перевернулся и загорелся. ДТП произошло на внешней стороне МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе.

Водитель грузовика не справился с управлением и въехал в ограждение, которое отделяло полосу, где велись строительные работы.