Букву X убрали с крыши штаб-квартиры Twitter после жалоб жителей

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С крыши штаб-квартиры X (бывшей Twitter) сняли новый логотип компании после жалоб жителей на навязчивый свет, передает Reuters. В департаменте городского строительства агентству сообщили, что с момента установки светящейся буквы X 29 июля было зарегистрировано 24 жалобы.

«Сегодня утром строительные инспекторы наблюдали за демонтажем конструкции. Владельцу недвижимости будет начислена плата за несанкционированную установку освещаемой конструкции», — сообщил представитель департамента.

В X заявили, что демонтаж был добровольным.

Согласно отчету инспектора департамента строительства, за минувшие выходные представители компании дважды отказывали в доступе на крышу для осмотра конструкции. При этом один из представителей X сказал, что логотип установлен временно, сказано в отчете.

Владелец компании Илон Маск до этого заявил, что X останется в Сан-Франциско, несмотря на то что другие компании покидают город. «Важно, чтобы больше людей приезжали на работу в Сан-Франциско, иначе остальной город не выживет. Сан-Франциско когда-то был прекрасным городом, и в некоторых местах он все еще остается таким, но нам нужно восстановить его полную красоту», — написал бизнесмен в своем аккаунте.

Маск после приобретения Twitter осенью прошлого года за $44 млрд провел ряд изменений. В том числе 24 июля он поменял старый логотип с синей птицей на новый с буквой X.

Тогда же рабочие начали демонтировать прежний логотип со здания штаб-квартиры, но были остановлены полицией, поскольку не имели соответствующих разрешений, писало Associated Press. Кроме того, они не перекрыли тротуар под местом демонтажа в целях безопасности. В связи с этим власти Сан-Франциско начали расследование.