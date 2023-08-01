Обломки врезавшегося в башню «Москва-Сити» дрона направят на экспертизу

Обнаружены обломки беспилотника, который попал в одну из башен в IQ-квартале в «Москва-Сити», сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Их направят на взрыво-техническую экспертизу.

Как заявили в Минобороны, дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего потерял управление. По словам мэра Сергея Собянина, поврежден фасад одной из башен на уровне 21-го этажа, остекление нарушено на 150 кв. м, сведений о пострадавших нет.

Собянин сообщил, что дрон попал в тот же небоскреб, что и во время предыдущей атаки 30 июля. Тогда повреждения получили здание в «IQ-квартале», где находится правительственный квартал (Минэкономики, Минцифры и Минпромторг), а также башня «Око-2». По данным ТАСС, сейчас речь идет об «IQ-квартале».

По данным Минобороны, еще два дрона были сбиты в Подмосковье - над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов. Из-за новой атаки работу аэропорта Внуково вновь приостанавливали на некоторое время.