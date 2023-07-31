Советник Аксенова опроверг взрывы в Симферополе

Вид на Симферополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Информация о взрывах в Симферополе 31 июля является недостоверной, написал у себя в телеграм-канале советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«По Симферополю — украинский вброс», — написал Крючков.

Ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на «местные паблики» сообщило, что «в Симферополе слышны взрывы».

В Крыму власти перекрывали движение в районе Джанкоя 24 июля после попадания беспилотника по складу боеприпасов. В ту ночь в небе над Крымом системы ПВО сбили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 11 дронов.



«В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь», — сообщил тогда глава Крыма Сергей Аксенов.

Закрывался участок автодороги от поселка Красногвардейское до Джанкоя. Кроме того, тем утром дважды перекрывалось движение по Крымскому мосту — сначала около 4:30, затем примерно с 7:00 до 8:00. Причины оглашены не были.

Жителей сел, находящихся в радиусе 5 км от склада в Джанкойском районе, который был атакован беспилотником, решили эвакуировать. Людей направили в пункты временного размещения.



Дрон атаковал склад боеприпасов в Джанкойском районе утром. Также обломками беспилотника был поврежден частный дом в Кировском районе. По словам Аксенова, в небе над Крымом сбито системами ПВО и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 11 дронов.