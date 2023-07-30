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СК завел дело после гибели восьми человек из-за урагана в Марий Эл

СК завел дело о причинении смерти по неосторожности после гибели восьми человек в Марий Эл
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следственный комитет по Республике Марий Эл возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели восьми человек в туристическом лагере из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Дело завели по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следствие полагает, что такие услуги оказывало руководство национального парка «Марий Чодра», где отдыхали туристы. Представителям парка может грозить до десяти лет лишения свободы.

Накануне, 29 июля, на Приволжский федеральный округ, к которому относится Марий Эл, обрушился ураган. Скорость ветра в регионе достигала 25 м/с. Из-за непогоды в республике, согласно последним данным, погибли восемь человек, Все они были туристами и находились в лагере на озере Яльчик, который завалило деревьями. Семь человек, по данным СК, погибли на месте, один раненый был в тяжелом состоянии и умер в больнице.

Также пострадали еще 29 человек из лагеря, 16 из них госпитализировали.

Всего на территории Приволжского федерального округа погибли десять человек, еще 76 пострадали. Среди погибших есть шестимесячный младенец — ребенок находился в моторной лодке, которая перевернулась на Волге в Чувашии. Еще двоих человек, плывших на том же судне, разыскивают спасатели.

В состав Приволжского федерального округа входят: Республики Татарстан, Чувашия и Марий Эл, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области.

Теги
уголовное дело СКР Марий Эл погибшие туристы ураган
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