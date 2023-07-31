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Следствие не нашло следов диверсии в гибели главы МВД Украины

Генпрокуратура Украины: версия диверсии при гибели главы МВД не нашла подтверждения

Крушение вертолета с руководством украинского Министерства внутренних дел в Броварах 18 января не связано с попыткой убийства или диверсией, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

«Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время», — цитирует Костина издание «Страна».

Вертолет, на борту которого были министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович разбился в Броварах под Киевом 18 января. Машина упала вблизи жилого дома и детского сада, возник пожар.

Вместе с членами экипажа в вертолете находились девять человек, все они погибли. Общее число жертв составило 14 человек, в том числе ребенок, пострадали 25, включая 11 детей.

Позже источник «Страны» в МВД рассказал, что основная версия следствия — ошибка пилотирования: в день авиакатастрофы был сильный туман, пилот летел слишком низко в условиях ограниченной видимости и поздно заметил высотный дом. «Он резко взял крен, и вертолет упал на ближайший детсад», — рассказал собеседник издания.

Вертолет Super Puma разбился у детского сада и жилой застройки в Броварах утром 18 января. На борту находились в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. В офисе президента Украины заявляли, что они летели в один из районов, где идут боевые действия.

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Генпрокуратура Украины авиакатастрофа МВД Денис Монастырский Украина
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