В «Москва-Сити» восстановили движение после атаки дронов

В «Москва-Сити» восстановили движение на Тестовской улице, прерванное после атаки дронов

Фото: Вероника Вишнякова / РБК

Движение по Тестовской улице восстановлено, сообщает департамент транспорта столицы. Эта улица расположена в районе «Москва-Сити», который сегодня ночью подвергся атаке беспилотников.

О перекрытии движения по Тестовской улице дептранс сообщил в 5:38 мск.

Фото: Яндекс.Карты

Первые сообщения об атаке появились около 3:45 в ночь на 30 июля. Телеграм-канал 112 написал, что дрон влетел в одну из башен в «Москва-Сити»; ТАСС написал о взрыве в здании по адресу Пресненская наб., 10с2, расположенном в «IQ-квартале». В этом квартале располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

Минобороны в сообщении об атаке заявило, что один дрон сбила система ПВО в Одинцовском районе Подмосковья; еще два подавили средства радиоэлектронной борьбы, и они упали на территории «Москва-Сити».