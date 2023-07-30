В «Москва-Сити» восстановили движение после атаки дронов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
«Рубин» второй раз подряд упустил победу в концовке матча РПЛ Спорт, 17:02
Актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали Общество, 16:53
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 16:46
Сборная украинских саблисток осталась без наград ЧМ Спорт, 16:32
Sunday Express узнала о подготовке спецназа ВСУ для операций в Крыму Политика, 16:30
Приостановивший контракт с ЦСКА форвард будет играть за чемпиона Бельгии Спорт, 16:18
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 16:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В «Москва-Сити» восстановили движение после атаки дронов Общество, 15:50
The Economist назвал возможные признаки подготовки Китая к войне Политика, 15:20
Литовская пловчиха установила мировой рекорд на чемпионате мира Спорт, 15:19
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 15:16
Водитель и гид погибли в ДТП с туристическим микроавтобусом в Турции Общество, 14:55
Поздняков призвал «бестолковых депутатов» не давать советы олимпийцам Спорт, 14:52
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 14:45
Атаки беспилотников на Москву ,  
0 

В «Москва-Сити» восстановили движение после атаки дронов

В «Москва-Сити» восстановили движение на Тестовской улице, прерванное после атаки дронов
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК

Движение по Тестовской улице восстановлено, сообщает департамент транспорта столицы. Эта улица расположена в районе «Москва-Сити», который сегодня ночью подвергся атаке беспилотников.

О перекрытии движения по Тестовской улице дептранс сообщил в 5:38 мск.

Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Первые сообщения об атаке появились около 3:45 в ночь на 30 июля. Телеграм-канал 112 написал, что дрон влетел в одну из башен в «Москва-Сити»; ТАСС написал о взрыве в здании по адресу Пресненская наб., 10с2, расположенном в «IQ-квартале». В этом квартале располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

Минобороны в сообщении об атаке заявило, что один дрон сбила система ПВО в Одинцовском районе Подмосковья; еще два подавили средства радиоэлектронной борьбы, и они упали на территории «Москва-Сити».

Теги
Москва-Сити беспилотники Дептранс
Материалы по теме
Атаки беспилотников в «Москва-Сити», Подмосковье и Крыму. Главное
Политика
В районе атаки беспилотников в «Москва-Сити» временно перекрыли движение
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter