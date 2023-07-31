Летевший в Сургут самолет вернулся в Новосибирск из-за неисправности

Фото: Юрий Кирсанов / Global Look Press

Самолет Embraer-170 авиакомпании S7 Airlines, который выполнял рейс из Новосибирска в Сургут, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Борт приземлился в аэропорту Толмачево (Новосибирск) около 13:00 по местному времени (9:00 мск). На борту находились 78 пассажиров, в том числе 13 детей.

Самолет отстранили от выполнения рейсов, пассажиров S7 отправят в пункт назначения резервным бортом. О какой именно неисправности идет речь, в сообщении не уточняется.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Согласно данным с онлайн-табло аэропорта, речь идет о рейсе S7 № 5347. На табло отображаются две строки с информацией о рейсах в Сургут в первой половине дня, они полностью дублируют друг друга. Данных, во сколько вылетел борт, на сайте аэропорта нет. Вместо этого на табло говорится, что оба рейса должны вылететь в 15:20 по местному времени (11:20 мск).

В конце апреля самолет авиакомпании Azur Air, летевший с Пхукета (Таиланд), приземлился в Красноярске, после того как на борту возникла техническая неисправность. На борту находились 238 пассажиров, никто из них не пострадал. Прокуратура начала проверку по этому поводу.