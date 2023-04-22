Самолет Azur Air приземлился в Красноярске после возникновения технической неисправности

Самолет Azur Air приземлился в Красноярске после неисправности на борту

Фото: zstproc / Telegram

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Пхукета (Таиланд), приземлился в Красноярске после того, как на борту возникла техническая неисправность, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По факту произошедшего начата проверка.

«На борту находились 238 пассажиров. В результате инцидента опасных последствий не наступило, причины происшествия устанавливаются», — указывается в сообщении.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах писал, что речь идет о самолете Boeing, экипаж которого связался с диспетчерами и доложил о нештатной ситуации на борту «на фоне отказа техники».

Рейс запросил аварийную посадку и благополучно сел в Красноярске, где его встретили пожарные и медики. Агентство отмечает, что «пожара при посадке удалось избежать». Помощь медиков пассажирам и экипажу не потребовалась, говорится в сообщении.