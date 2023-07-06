Самолет «Авиалесоохраны» аварийно сел в Кировской области

Ан-2 сел в деревне Чуваши. На борту находилось пять человек, никто не пострадал, но самолет получил повреждения

Самолет Ан-2 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в деревне Чуваши Кировской области, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

Собеседник «РИА Новости» сообщил, что на борту находились пять человек, к предполагаемому месту происшествия направились спасатели. Как рассказал ТАСС источник в авиационных службах, воздушное судно принадлежит «Авиалесоохране», самолет выполнял патрулирование.

По информации телеграм-канала «Baza», на борту находились пилот и четыре парашютиста, во время посадки самолет получил повреждения. Никто из членов экипажа не пострадал. «112» сообщает, что на борту было два человека, их состояние уточняется.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку. На место посадки выехал кировский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа ведомства. В прокуратуре уточнили, что пострадавших нет, самолет получил механические повреждения.

Ан-2 рассчитан на перевозку 12 пассажиров, дальность полета с полной загрузкой составляет около 800 км. Серийное производство этого самолета началось в СССР в 1949 году.