Неизвестный поджег здание военкомата и прокуратуры под Новосибирском

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 102,44 (+0,42) Инвестиции, 19 июл, 18:26 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 91,2 (+0,51) Инвестиции, 19 июл, 18:26
Аргентина отказалась принять судно с российским сжиженным газом Политика, 09:44
Пострадавшую при взрыве на Крымском мосту девочку перевезли в Москву Политика, 09:41
Нурмагомедов снялся с главного боя турнира UFC из-за травмы Спорт, 09:36
«Веном 3» с Томом Харди: дата выхода, сюжет и другие подробности Life, 09:30
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:29
Неизвестный поджег здание военкомата и прокуратуры под Новосибирском Политика, 09:29
10 профессий, которые не сможет заменить искусственный интеллект Pro, 09:20
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Кириленко назвал сроки возвращения россиян на международные турниры Спорт, 09:15
Половина россиян заявила о готовности инвестировать более ₽10 тыс. в месяц Инвестиции, 09:13
Власти сообщили об одном погибшем при взрыве в ЮАР Общество, 09:09
Как и на что расходует свои деньги молодежь. Исследование РБК и «Мир», 09:03
Как перестраивается российская мебельная индустрия Дискуссионный клуб, 09:00
Ракова объявила о расширении психологической помощи онкобольным в Москве Город, 09:00
Россия и Китай начали совместные учения флота в Японском море Политика, 08:46
Политика ,  
0 

Неизвестный поджег здание военкомата и прокуратуры под Новосибирском

Неизвестный в Бердске поджег здание, в котором находятся военкомат и прокуратура

Неизвестный вечером 19 июля попытался поджечь здание, где располагаются отделения военкомата и прокуратуры, в городе Бердске Новосибирской области. Об этом сообщили источники SHOT и «Бердск-Онлайн».

Прокуратура Новосибирской области взяла происшествие на контроль, заявили порталу НГС в ведомстве. SHOT пишет, что возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении и повреждении имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК).

«Бердск-Онлайн» уточнил, что мужчина в камуфляже в возрасте около 50 лет плеснул на дверь военкомата желтую жидкость из принесенной с собой пятилитровой бутылки и поджег вход. Увидев через стекло, что в здании есть люди, злоумышленник убежал. К месту происшествия направили шесть пожарных автомобилей (понадобился только один), полицию и скорую помощь.

Начальник третьего пожарно-спасательного отряда по Бердску Вячеслав Дахов подтвердил «Бердск-Онлайн», что поступило сообщение о возгорании двери в здание. Открытого горения не было, а на крыльце стояла емкость с горючей жидкостью.

Теги
Новосибирская область военкомат поджог Бердск
Материалы по теме
Дело о стрельбе в военкомате Усть-Илимска переквалифицировали на теракт
Общество
В Петербурге начали оповещать о необходимости явиться в военкомат по СМС
Политика
В Москве произошел пожар в здании военкомата
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter