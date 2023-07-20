Неизвестный поджег здание военкомата и прокуратуры под Новосибирском

Неизвестный вечером 19 июля попытался поджечь здание, где располагаются отделения военкомата и прокуратуры, в городе Бердске Новосибирской области. Об этом сообщили источники SHOT и «Бердск-Онлайн».

Прокуратура Новосибирской области взяла происшествие на контроль, заявили порталу НГС в ведомстве. SHOT пишет, что возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении и повреждении имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК).

«Бердск-Онлайн» уточнил, что мужчина в камуфляже в возрасте около 50 лет плеснул на дверь военкомата желтую жидкость из принесенной с собой пятилитровой бутылки и поджег вход. Увидев через стекло, что в здании есть люди, злоумышленник убежал. К месту происшествия направили шесть пожарных автомобилей (понадобился только один), полицию и скорую помощь.

Начальник третьего пожарно-спасательного отряда по Бердску Вячеслав Дахов подтвердил «Бердск-Онлайн», что поступило сообщение о возгорании двери в здание. Открытого горения не было, а на крыльце стояла емкость с горючей жидкостью.