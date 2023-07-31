«Известия» сообщили о росте числа самозанятых подростков

Более 95 тыс. человек в возрасте от 14 до 17 лет зарегистрировались в качестве самозанятых на 1 июля 2023 года. Это на 20% больше, чем летом 2022-го. Такие данные привела Федеральная налоговая служба в ответ на запрос Агентства стратегических инициатив, с которым ознакомились «Известия».

Летом 2021 года самозанятыми зарегистрировались 41 тыс. несовершеннолетних, летом 2022-го — 78 тыс. В этом году больше всего самозанятых среди подростков оказалось в Москве (20 тыс.), Санкт-Петербурге (7,7 тыс.), Московской (7,3 тыс.) и Свердловской (4,7 тыс.) областях. В общей статистике учитываются самозанятые из новых регионов — 13 в ДНР, 5 в ЛНР, 3 в Херсонской области.

Всего в России в качестве самозанятых зарегистрировано 7,8 млн человек (по состоянию на июнь), в январе этот показатель был 6,7 млн.

В мае газета «Ведомости» сообщила, что в Госдуме обсуждают возможность передать обязанность выплачивать налоги за самозанятых цифровым платформам, посредством которых они работают, например, «Яндексу», «Сберу» или маркетплейсам. С такой инициативой выступил представитель Минтруда, идею поддержала ФНС.

На данный момент налогоплательщики самостоятельно осуществляют выплаты, например через приложение «Мой налог». В некоторых случаях это происходит автоматически (например, для тех, кто сотрудничает с «Яндекс.Маркетом»).

Эксперимент по внедрению особого налогового режима «самозанятость» начался в 2019 году в нескольких российских регионах, теперь он действует на территории всей страны, в том числе и в новых регионах. Ставка налога для самозанятых составляет от 4% (для доходов от физлиц) до 6% (для доходов от юрлиц). За время эксперимента участники зарегистрировали доходы более чем на 1,9 трлн руб., рассчитанный налог составил 81 млрд руб.