«Тинькофф» назвал средний доход самозанятых продавцов на маркетплейсах

Больше всего самозанятые продавцы на маркетплейсах зарабатывают в сегментах «Красота» и «Животные». А самой популярной для самозанятых оказалась категория «Дом и сад»

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Самозанятые продавцы зарабатывают на маркетплейсах в среднем 43,6 тыс. руб. в месяц, говорится в совместном исследовании сервиса регистрации самозанятости «Тинькофф» и Ozon, предоставленном РБК.

Среднемесячный доход рассчитывался за период с января 2022-го по март 2023 года. При этом в минувшем марте среднемесячный заработок продавца достиг максимума и составил 51,2 тыс. руб.

Больше всего самозанятые продавцы на маркетплейсах зарабатывают в сегментах «Красота» (на 50% выше среднего уровня), «Животные» (на 15%), «Торговля самостоятельно произведенным товаром» и «Одежда» (на 8%), говорится в исследовании.

А самой популярной для самозанятых оказалась категория «Дом и сад». Товары этой категории продают почти треть продавцов. И в ней самые высокие обороты — 30% от всего оборота самозанятых продавцов.

Эти результаты авторы исследования получили на основе анализа транзакций клиентов «Тинькофф», которые оформлены как самозанятые продавцы на маркетплейсах. Статус самозанятого определялся по базе ФНС или факту регистрации самозанятости через сервис «Тинькофф», а факт торговли самозанятого на маркетплейсе — по пополнениям на дебетовую карту клиента с одной или нескольких площадок в период с первого квартала 2021-го по первый квартал 2023 года.

По доле самозанятых продавцов последние два года лидирует Wildberries, говорится в исследовании. В первом квартале 2023 года торговлю на площадке вели 74% продавцов против 83% в первом квартале 2021 года. Самозанятые продавцы на Ozon начали реализовывать свой товар с сентября 2021 года. С этой даты по декабрь 2022 года доля самозанятых продавцов на маркетплейсе выросла до 24%. В расчете долей площадок учитывались только активные продавцы. Продавец считается активным, если он получал выплаты от маркетплейса в квартале.

Сейчас самозанятые платят налоги самостоятельно, например через приложение «Мой налог». Однако в мае стало известно, что в Госдуме обсуждают возможность передать эту обязанность цифровым платформам, на которых они работают, например «Яндексу», «Сберу» или маркетплейсам. С таким предложением выступил представитель Минтруда, а ФНС поддержала идею, сообщили источники «Ведомостей».

По словам собеседников издания, инициатива содержится в перечне прав и обязанностей цифровых платформ, который есть в законопроекте-спутнике к новому рамочному законодательству о занятости населения. Платформы предлагают наделить «функциями налогового агента по исчислению и уплате налогов с доходов, полученных платформенным занятым». Документ находится на рассмотрении в комиссии Минтруда.