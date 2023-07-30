Глава Дарагановки заявил об отсутствии раненых при падении беспилотника

Глава Дарагановки Даниленко: раненых и погибших при падении дрона в хуторе нет

Раненых и погибших в результате падения беспилотника в хуторе Дарагановка под Таганрогом Ростовской области нет, сообщил глава районной администрации Василий Даниленко.

Дрон упал на территории хутора около 21:00, его принадлежность устанавливается. Раненых и погибших в результате происшествия, по словам Даниленко, нет. В населенном пункте повреждены кровля дома, автомобиль и хозпостройки.

Глава районной администрации выехал на место падения дрона. Там уже работают представители Минобороны, управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций Неклиновского района и службы жизнеобеспечения.

Хутор Дарагановка расположен в Неклиновском районе Ростовской области, примерно в 10 км от центра Таганрога. Днем 28 июля в городе упала ракета, произошел взрыв в районе местного художественного музея. Повреждения получили стена музея, гаражи и хозяйственные постройки. Ударной волной также выбило рамы в окнах и на балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома. Пострадали 22 человека. Жертв нет.

Минобороны возложило ответственность за произошедшее на Украину. По данным министерства, украинские военные применили зенитную ракету комплекса С-200, переделанную в ударный вариант. Атака была отражена российской ПВО, обломки снаряда упали в центре города. СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Российская сторона обратилась в ООН и другие международные структуры в связи с ситуацией в Таганроге, говорила уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова. Омбудсмен заявила, что такие атаки подвергают опасности гражданское население. МИД призвал мировое сообщество осудить атаку и допустил применение «жестких ответных мер».