В ООН выступили против ударов беспилотников по гражданской инфраструктуре Москвы

В ООН выступили против атак беспилотников на «Москва-Сити»

ООН выступает против ударов по гражданской инфраструктуре, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.

«Мы против всех атак на гражданскую инфраструктуру», — сказал он ТАСС, комментируя атаку беспилотников на «Москва-Сити».

Беспилотники атаковали столичный бизнес-центр в ночь на 30 июля, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях, пострадавших и жертв нет. Позднее ТАСС написал со ссылкой на экстренные службы, что в башне «Око-2» пострадал охранник. Башня находится по адресу 1-й Красногвардейский пр., 19.

Агентство ранее сообщило о взрыве в 50-этажном здании в «IQ-квартале» в центре Москвы по адресу Пресненская наб., 10с2. Телеграм-канал 112 писал, что в башню в районе шестого-седьмого этажей врезался дрон. В здании было «нарушено остекление», его эвакуировали.

В состав «IQ-квартала» входит правительственный комплекс, где размещены несколько министерств и ведомств, в их числе — Минэкономразвития, Минпромторг, Минцифры, Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» писал, что взрывной волной из офиса вынесло документацию Минцифры.

ТАСС также сообщал, что система ПВО отразила атаку двух беспилотников самолетного типа на западе Московской области. Как утверждал 112, дроны сбили в Одинцово и Красногорске.

Затем об атаке на регион сообщило российское Минобороны. Ведомство возложило ответственность за нее на Украину. В министерстве заявили, что один дрон сбила система ПВО в Одинцовском районе Подмосковья; еще два подавили средства радиоэлектронной борьбы, и они упали на территории «Москва-Сити».

Московский аэропорт Внуково временно закрывали на прилет и на вылет из-за атаки дронов. В районе, где она произошла, ограничивали движение автомобилей.