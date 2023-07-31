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Один человек погиб и 19 пострадали при стрельбе в Индиане

Один человек погиб и 19 пострадали при стрельбе на вечеринке в штате Индиана в США

Один человек погиб, 19 получили ранения при стрельбе на уличной вечеринке в штате Индиана в США, сообщает AP со ссылкой на представителей Мемориального госпиталя при Университете Индианы в городе Манси.

Заместитель начальника полиции Манси Мелисса Крисвелл рассказала The Star Press, что многие пострадавшие получили серьезные ранения, их доставили в больницу на вертолете. Погибшего опознали как 30-летнего местного жителя Джозефа Э. Боннера.

Стрельба произошла на уличной вечеринке утром в воскресенье. Сколько было нападавших, не уточняется. Полиция пока никого не задержала в связи с произошедшим.

В конце июня стрельба произошла в аэропорту Кишинева. Пассажир приземлившегося самолета несколько раз выстрелил и забаррикадировался в одном из помещений. Погибли два человека — сотрудники пограничной полиции и службы безопасности аэропорта. Еще один человек — пассажир — ранен, его госпитализировали.

Стрелка задержали бойцы спецназа, он получил ранения. Позднее премьер-министр Дорин Речан уточнил, что нападавший — 43-летний гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в страну из соображений безопасности.

Теги
Индиана стрельба вечеринка массовая стрельба
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