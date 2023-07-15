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Четыре человека погибли в Джорджии в результате стрельбы

Четыре человека погибли после стрельбы в американском штате Джорджия

Как минимум четыре человека погибли в результате стрельбы в США, штат Джорджия. Неизвестный открыл огонь в небольшом городе Хэмптон, сообщила Associated Press пресс-секретарь правительства округа Мелисса Робинсон.

По ее словам, подозреваемый в стрельбе находится на свободе. Хэмптон — город с населением около 8500 человек, он находится в 65 км к югу от Атланты. Поиском и расследованием произошедшего занимаются полиция и Бюро расследований Джорджии.

9 июля в Нью-Йорке мужчина, ехавший на скутере, открыл стрельбу по проходим. В результате погиб 87-летний мужчина, еще три человека получили ранения. 25-летний подозреваемый был задержан. Он передвигался на скутере без номеров и, по данным полиции, беспорядочно стрелял вокруг и попал в людей «случайно».

Теги
стрельба США Джорджия
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