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В Челябинской области два человека разбились на мотодельтаплане

Два человека погибли при крушении мотодельтаплана в Челябинской области
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Челябинской области два человека разбились на мотодельтаплане, сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.

Дельтаплан упал в районе поселка Совхозный в Катав-Ивановском районе. Златоустовская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета сообщило в своем телеграм-канале, что погибли мужчины 1985 и 1987 годов рождения. Ведомство начало проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ст. 238 УК).

Следователи выяснили, что мотодельтаплан был самодельным, услуги полетов на нем оказывал нелегальный перевозчик. Одному из мужчин, которые погибли при крушении аппарата, подарили полет в качестве подарка на день рождения.

Теги
Челябинская область Уральская транспортная прокуратура погибшие мотодельтаплан
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