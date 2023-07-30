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Два дома и ЛЭП получили повреждения при обстреле белгородского поселка

Гладков: поселок Прилесье в Белгородской области попал под обстрел
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Поселок Прилесье Краснояружского района Белгородской области (граничит с Сумской областью Украины) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских военных, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В результате никто не пострадал, но повреждения получили
два частных жилых дома, в них «пробита крыша и посечен забор». Кроме того, повреждена линия электропередачи. «Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», — сообщил он.

Утром 30 июля под обстрел попало село Зерново Суземского района Брянской области, никто не пострадал. Повреждения получило одно домовладение, рассказал губернатор Александр Богомаз. Позднее он сообщил об ударе по Климовскому району. Снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. В результате обстрела пострадали две женщины, а также мужчина.

Два дома и ЛЭП получили повреждения при обстреле белгородского поселка
Два дома и ЛЭП получили повреждения при обстреле белгородского поселка

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Вячеслав Гладков обстрел ВСУ Белгородская область
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