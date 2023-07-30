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Шесть человек погибли в Марий-Эл из-за непогоды

Глава Марий-Эл Зайцев: из-за непогоды в республике погибли шесть человек

Ураган в республике Марий Эл стала причиной гибели шестерых человек, трое из них дети. Об этом заявил глава региона Юрий Зайцев.

«По информации на данный момент, у нас погибли шесть человек, трое из которых — дети. Всего пострадали 22 человека», — написал Зайцев, уточнив, что происшествия с погибшими и пострадавшими произошли в палаточном лагере на территории дикого пляжа. Сейчас дети лагеря находятся в безопасности.

Ранее ТАСС со ссылкой на МЧС республики сообщал о трех погибших.

Стихийное бедствие произошло в районах озер Таир и Яльчик. На месте происшествия работают экстренные службы. Ураган стал причиной прекращения электроснабжения. Без электричества остались 36 тыс. человек. ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Мариэнерго» ведутся аварийно-восстановительные работы. В работах участвуют 39 бригад.

Теги
Марий Эл Юрий Зайцев ураган непогода погибшие
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