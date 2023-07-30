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Беглов назвал причину замедления темпов строительства в Петербурге

Беглов: медленный темп строительства в Петербурге связан с созданием инфраструктуры

Замедление темпов строительства жилья в Санкт-Петербурге связано с требованием создавать социальную инфраструктуру параллельно с вводом домов. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил губернатор Александр Беглов.

Сначала Путин спросил Беглова о ситуации со строительством в городе. Губернатор ответил, что городские власти выполняют план. Тогда Путин отметил, что посмотрел справки и из них следует, что есть «небольшое снижение».

«Снижение — мы до конца года выполним, — оно связано с тем, что мы сегодня заставляем строителей сдавать жилье вместе с социальными объектами. Нет социальных объектов — школ, детских садов, поликлиник — нет жилья. Вот такие правила на сегодняшний день действуют», — отчитался Беглов.

В январе пресс-служба петербургского губернатора сообщила, что в 2022 году в городе введено в эксплуатацию 3 млн 466 тыс. квадратных метров жилья — было сдано 1 414 домов на 70 206 квартир. По словам чиновников, город перевыполнил годовой план по вводу жилья.

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Владимир Путин Александр Беглов Санкт-Петербург строительство жилья
Владимир Путин фото

Владимир Путин

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