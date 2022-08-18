МИД России оценил возможность прямого столкновения с США и НАТО

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Россия не заинтересована в прямом столкновении с США и странами НАТО, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИДа Иван Нечаев.

«Наши Вооруженные силы оснащены современным и высокоточным обычным (не ядерным. — РБК) вооружением, которое позволяет в полной мере реализовывать цели и задачи, поставленные президентом России в целях СВО на Украине. Россия, как ядерная держава, продолжит действовать максимально ответственно, прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах», — сказал он.

Нечаев подчеркнул, что «Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным». В то же время, по его словам, из-за снабжения «режима в Киеве» столкновение между Россией и силами коллективного Запада вполне реальны.

Россия объявила о начале военной спецоперации на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями денацификацию и демилитаризацию соседней страны, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Украина в ответ разорвала с Москвой дипломатические отношения и объявила военное положение.

На фоне спецоперации главы государств — членов Североатлантического альянса в конце июня приняли новую стратегическую концепцию НАТО, в которой Россия названа самой значительной и прямой угрозой для безопасности блока. При этом в документе отмечается, что альянс не ищет конфронтации и не представляет угрозы для России, а также готов сохранять каналы коммуникации с Москвой открытыми, несмотря на то что больше не считает ее партнером.

Российское руководство не в первый раз обвиняет НАТО в агрессивной политике в отношении Москвы. В частности, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко говорил, что блок ведет «горячую военную операцию» против России на территории Украины. Путин называл расширение НАТО на восток одной из причин проведения СВО на Украине.