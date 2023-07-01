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Пенсионерка кинула коктейль Молотова перед банком в Нижегородской области

Пенсионерка бросила коктейль Молотова перед банком ВТБ в Городце Нижегородской области

Пенсионерка в Городце Нижегородской области попыталась поджечь здание банка после звонка мошенников. Об этом заявила пресс-служба ГУ МВД региона, сообщает портал NN.

По данным МВД, 67-летней женщине позвонили якобы сотрудники ФСБ, которые дали ей указание забрать в обозначенном месте коктейли Молотова и запустить в отделение банка ВТБ. Она кинула бутылку с воспламеняющейся жидкостью на коврик перед входом, однако возгорания не произошло.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали женщину и доставили в отдел полиции, по факту инцидента проводится проверка. Она не пыталась скрыться от сотрудников правоохранительных органов и, напротив, ждала от них дальнейших указаний.

31 мая жителя Волгограда Игоря Паскаря (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима за попытку поджечь здание УФСБ в Краснодаре. Первые три года заключения он проведет в тюрьме. Свою вину Паскарь признал частично.

Теги
поджог ВТБ Нижний Новгород
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