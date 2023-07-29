Кремль анонсировал заявление по переговорам Путина с лидерами Африки

Песков: будет совместное заявление Путина и лидеров Африки по Украине после встречи

Сирил Рамафоса и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС / Reuters)

Президент России Владимир Путин и участники африканской мирной миссии в ближайшее время выпустят совместное заявление по итогам закрытой части встречи по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

В последний день саммита Россия — Африка в Петербурге, 28 июля, Путин провел встречу с главами делегаций африканских стран, выдвинувших мирную инициативу по Украине. На ней присутствовали глава Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, главы Египта — Абдельфаттах Сиси, Конго — Дени Сассу-Нгессо, Сенегала — Макки Салл, Уганды — Йовери Кагута Мусевени, ЮАР — Сирил Рамафоса, а также министр иностранных дел и международного сотрудничества Замбии Стэнли Какубо.

Рамафоса в своем выступлении выразил надежду от лица африканских стран, «что конструктивное взаимодействие и переговоры могут привести к окончанию текущего конфликта».

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Москва внимательно изучила предложения по достижению мира на Украине, представленные африканскими странами, сказал президент России. Он заверил, что российская сторона ценит сбалансированный подход государств Африки к поиску решения конфликта и их отказ от поддержки «антироссийской кампании». Путин также пообещал отнестись к их идеям «очень серьезно и с большим вниманием». Прошедшие переговоры он назвал продуктивными.

Днем 29 июля Путин еще раз встретился с Рамафосой в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.