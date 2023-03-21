«Коммерсантъ»: поставщики предупредили о повышении цен на рис до 30% из-за неурожая

Поставщики предупредили о повышении цен на рис до 30% из-за неурожая

Весной 2022-го на Кубани прорвало дамбу, из-за чего в регионе на треть снизился урожай риса. Производители предупредили, что стоимость риса в скором времени вырастет. Минсельхоз заявил, что нужный объем крупы произведен

Фото: Андрей Любимов / РБК

Авария на Федоровском гидроузле в прошлом году стала причиной неурожая рисовой крупы в Краснодарском крае, что может грозить ростом цен на 10-30%. Производители крупы уже уведомили об этом ретейлеров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Другой собеседник рассказал о росте цен на 8–19% с 27 марта, третий — о повышении на минимум 10%.

«Учитывая востребованность рисовой крупы, сети как могут сдерживают рост цен на полке», — рассказал один из собеседников.

Как сообщили в «Ленте», производители действительно уведомили о скором росте цен на рисовую крупу на 15-30%. Однако сейчас «заявки находятся на рассмотрении, поскольку мы не готовы транслировать повышение цен на потребителя», добавили в ретейлере. Компания надеется, что ситуация на рынке стабилизируется.

Часть потребителей может отказаться от спроса на российский рис и предпочесть ему гречневую крупу, которая остается более доступной, предположил источник газеты среди производителей.

По данным Росстата, в феврале 2022-го рис в рознице в среднем стоил 108,8 руб. за 1 кг, гречневая крупа — 100,1 руб. за 1 кг. В середине марта рисовая крупа первого сорта в среднем стоила в оптовой закупке 64,13 тыс. руб. за т, в феврале — 63,7 тыс. руб., а год назад — 51,6 тыс. руб. следует из данных «Руспродсоюза». Эта организация объединяет производителей и поставщиков продуктов питания.

При этом в Национальном рисовом союзе заявили, что запасов крупы для обеспечения внутреннего рынка хватает и причин для роста оптовых цен нет с учетом запрета на экспорт риса из России. исполнительный директор организации Михаил Радченко допустил, что в конце марта оптовые цены на рис могут снизиться. Он однако отметил, что из-за из-за поздней уборки качество текущего урожая риса несколько хуже уровня 2022 года, что может сказаться на выработке крупы.

Минсельхоз заверил в соответствии качества и объема урожая риса в прошлом году потребностям российских переработчиков. Министерство считает, что цены на сырье и крупы стабильны, а основания для подорожания риса отсутствуют.

Федоровский гидроузел расположен рядом со станицей Федоровской Абинского района, его ввели в эксплуатацию в 1967 году. Назначение узла — поддержание водного режима для сельскохозяйственных земель. Пропускная способность равняется 1,4 тыс. кубометрам воды в секунду. Федоровский гидроузел закрыли на реконструкцию осенью 2021 года. Тогда власти региона заявляли, что она необходима в связи с износом несущих конструкций плотины. На эти средства выделили более 400 млн руб.

Авария на гидроузле произошла в апреле 2022 года, тогда прорвало дамбу при реконструкции объекта. Несущие конструкции частично обрушились, пострадала плотина стоимостью 270 млн рублей, позднее была возведена временная дамба. Прокуратура Краснодарского края завела уголовное дело.

Как писал РБК Краснодар, валовый сбор риса на Кубани в 2022 году упал на треть и составил 652 тыс. тонн. Причиной этому стало сокращение посевных площадей из-за аварии на Федоровском гидроузле.