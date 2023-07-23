В Греции предложили «склонить голову» ради российских самолетов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
Во Владикавказе загорелась кровля спорткомплекса «Динамо» Общество, 22:01
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 21:56
В Минобороны заявили о массовом применении ВСУ кассетных боеприпасов Политика, 21:45
«Зенит» продаст Малкома саудовскому клубу за рекордные €60 млн Спорт, 21:43
Как доходы России от экспорта нефти упали почти вдвое. Инфографика Экономика, 21:41
Блинкен допустил возвращение к диалогу с Ираном по ядерной проблематике Политика, 21:30
В Греции предложили «склонить голову» ради российских самолетов Общество, 21:23
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Общественники оценили условия содержания Стрелкова в «Лефортово» Общество, 21:20
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 21:18
Датский велогонщик второй раз подряд выиграл «Тур де Франс» Спорт, 21:18
В Минобороны оценили, на сколько у ВСУ хватит сил для наступления Политика, 21:17
Три сегмента российских ИТ-продуктов и ключевые игроки в них РБК и Softline, 21:09
Kyiv Post сообщил о жалобах в ВСУ на потери и падение морального духа Политика, 21:05
Команда Анкалаева назвала дату следующего боя и вероятного соперника Спорт, 21:01
Общество ,  
0 

В Греции предложили «склонить голову» ради российских самолетов

Экс-министр Греции Камменос призвал попросить у России самолеты Бе-200 для тушения пожаров
Греческий остров Родос горит уже шестой день, пожарные не справляются с новыми очагами возгорания. Ранее МЧС России направило в Турцию два Бе-200 для тушения лесных пожаров
Самолет-амфибия Бе-200
Самолет-амфибия Бе-200 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Без российских самолетов-амфибий Бе-200 не потушить пожары на греческом острове Родос, и их нужно у Москвы попросить, заявил бывший министр обороны страны Панос Камменос в своем Twitter. Он занимал должность в 2015–2019 годах.

«Без «Бериева» ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим о помощи прямо сейчас. Нам ее дадут», — написал Камменос.

Самолет Бе-200 «Альтаир», разработанный Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г.М. Бериева, — это многоцелевой самолет-амфибия, который чаще всего применяется в противопожарной модификации. За 12 секунд он может набирать 12 т воды.

В Греции предложили «склонить голову» ради российских самолетов
Video

На греческом острове Родос шесть суток кряду не прекращается лесной пожар. Власти эвакуировали более 30 тыс. человек, среди которых также есть туристы, сообщает CNN Greece. Как уточняет Naftemporiki, в общей сложности остров покинули 70 тыс. туристов, и ожидается, что в ближайшее время это число увеличится более чем в два раза по мере увеличения пассажиропотока. Огонь опустошил населенный пункт Киотари: многие дома сгорели, одному гостиничному комплексу нанесен значительный материальный ущерб.

Всего на Родосе в воскресенье вспыхнули 64 новых лесных пожара вдобавок к продолжающимся 82, сообщил пресс-секретарь пожарной службы Иоаннис Артофиос. В тушении задействованы не только пожарные, но и армия, компетентные агентства и Европейский механизм гражданской защиты, а также шесть самолетов.

19 июля МЧС России направило в Турцию два самолета-амфибии Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров. Они оснащены тепловизорами. Самолеты направились в турецкие города Мугла и Измир. В Турции также бушуют масштабные лесные пожары, которые начались 16 июля. Возгорания возникли на фоне жары и сильного ветра.

Читайте на РБК Pro
Испания или Португалия: куда легче перебраться «цифровому кочевнику»
«После пандемии я весил 187 кг»: как худеет баскетболист Шакил О’Нил
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
«Да скачаю из интернета»: чем опасны шаблонные договоры
Авторы
Теги
Мир Ландау
Греция лесные пожары Бе-200 Родос
Материалы по теме
С острова Родос эвакуировали около 2,5 тыс. туристов из-за пожара
Общество
Более 70 человек погибли при крушении судна с мигрантами у берегов Греции
Общество
Дым от лесных пожаров в Свердловской области дошел до Челябинска
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter