В Греции предложили «склонить голову» ради российских самолетов

Греческий остров Родос горит уже шестой день, пожарные не справляются с новыми очагами возгорания. Ранее МЧС России направило в Турцию два Бе-200 для тушения лесных пожаров

Самолет-амфибия Бе-200 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Без российских самолетов-амфибий Бе-200 не потушить пожары на греческом острове Родос, и их нужно у Москвы попросить, заявил бывший министр обороны страны Панос Камменос в своем Twitter. Он занимал должность в 2015–2019 годах.

«Без «Бериева» ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим о помощи прямо сейчас. Нам ее дадут», — написал Камменос.

Самолет Бе-200 «Альтаир», разработанный Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г.М. Бериева, — это многоцелевой самолет-амфибия, который чаще всего применяется в противопожарной модификации. За 12 секунд он может набирать 12 т воды.

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На греческом острове Родос шесть суток кряду не прекращается лесной пожар. Власти эвакуировали более 30 тыс. человек, среди которых также есть туристы, сообщает CNN Greece. Как уточняет Naftemporiki, в общей сложности остров покинули 70 тыс. туристов, и ожидается, что в ближайшее время это число увеличится более чем в два раза по мере увеличения пассажиропотока. Огонь опустошил населенный пункт Киотари: многие дома сгорели, одному гостиничному комплексу нанесен значительный материальный ущерб.

Всего на Родосе в воскресенье вспыхнули 64 новых лесных пожара вдобавок к продолжающимся 82, сообщил пресс-секретарь пожарной службы Иоаннис Артофиос. В тушении задействованы не только пожарные, но и армия, компетентные агентства и Европейский механизм гражданской защиты, а также шесть самолетов.

19 июля МЧС России направило в Турцию два самолета-амфибии Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров. Они оснащены тепловизорами. Самолеты направились в турецкие города Мугла и Измир. В Турции также бушуют масштабные лесные пожары, которые начались 16 июля. Возгорания возникли на фоне жары и сильного ветра.