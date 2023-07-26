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В Греции количество жертв после лесных пожаров выросло до трех

Количество жертв в результате лесных пожаров в Греции выросло до трех

Количество жертв после лесных пожаров в Греции выросло до трех человек, сообщает Reuters.

Тело 41-летнего животновода, который числился пропавшим без вести с воскресенья, было найдено сожженным в лачуге в труднодоступном районе острова Эвбея.

25 июля на юге острова в районе города Каристос упал самолет Canadair, который тушил пожары. На борту были два человека.

Самолет сбрасывал воду на огонь, после чего врезался в склон холма и загорелся, сообщает Reuters.

Пожары на Греции возникли из-за сильной жары, которая превысила 40 градусов и стоит в стране уже много дней. Пожары кроме Эвбеи охватили острова Родос, Корфу, очаги с огнем возникли около Афин. С острова Родос эвакуировали тысячи туристов.

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