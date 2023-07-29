Под Иркутском машины дважды сбили семилетнего мальчика

Семилетнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть трассы, дважды сбили проезжающие машины под Иркутском. Об этом сообщило МВД Иркутской области.

По информации ведомства, 38-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил внезапно выбежавшего на проезжую часть школьника, после чего на него наехал водитель машины «Honda Accord», двигавшийся в попутном направлении. В результате происшествия мальчик умер на месте от полученных травм. В МВД уточнили, что ребенок выбежал на проезжую часть трассы из-за стоящей машины.

В середине июля в подмосковных Химках подросток 2007 года за рулем отцовской иномарки врезался в остановку. В результате пострадали четверо рабочих, которые делали ремонт, двоих из них госпитализировали.