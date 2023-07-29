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Под Иркутском машины дважды сбили семилетнего мальчика

МВД: семилетнего мальчика дважды сбили на трассе под Иркутском

Семилетнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть трассы, дважды сбили проезжающие машины под Иркутском. Об этом сообщило МВД Иркутской области.

По информации ведомства, 38-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил внезапно выбежавшего на проезжую часть школьника, после чего на него наехал водитель машины «Honda Accord», двигавшийся в попутном направлении. В результате происшествия мальчик умер на месте от полученных травм. В МВД уточнили, что ребенок выбежал на проезжую часть трассы из-за стоящей машины.

В середине июля в подмосковных Химках подросток 2007 года за рулем отцовской иномарки врезался в остановку. В результате пострадали четверо рабочих, которые делали ремонт, двоих из них госпитализировали.

Теги
Иркутск Дети МВД
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