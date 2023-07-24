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Maserati сбил пешехода, снес столб и врезался в здание в центре Москвы
Maserati сбил пешехода, снес столб и врезался в здание на Каланчевской улице в Москве
На Каланчевской улице в центре Москвы автомобиль сбил пешехода, снес столб и врезался в стену здания. Как свидетельствуют кадры прокуратуры, в ДТП попал белый Maserati.
«Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.