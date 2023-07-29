Школьники Киевской области вернутся на очную форму обучения

Ученики школ Киевской области вернутся к очным занятиям в классах с 1 сентября, сообщила заместитель начальника Киевской областной военной администрации Жанна Осипенко, пишет «Вечерний Киев».

«1 сентября все дети должны учиться офлайн. Для полного посещения укрытия должны вмещать всех присутствующих. Большинство защитных сооружений в образовательных учреждениях — самые простые укрытия, также 126 противорадиационных», — рассказала Осипова.

По ее словам, всего в образовательных учреждениях Киевской области обустроено 1249 укрытий, в которые поместятся 260 тыс. человек.

Осипенко добавила, что работы по обустройству школ проводятся во всех районах, на это используют средства государственного, областного и местных бюджетов.

После начала военной операции России на Украине по всей стране был объявлен период военного положения, который регулярно продлевается. В связи с этим было приостановлено действие положения о длительности учебного года. Каждое учебное заведение само определяло длительность процесса больше или меньше 175 дней. Многие школы перешли на дистанционное обучение. Младшие классы в основном посещали учебные заведения очно, когда как старшие — с включением дистанционных дней в расписание.