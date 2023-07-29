В Германии мужчина ворвался в два дома и застрелил трех человек

Вооруженный мужчина ворвался в два многоквартирных дома, застрелил трех и ранил двух человек, сообщает Bild со ссылкой на полицию в Северной Швабии.

Жертвами стрелка стали две женщины 49 и 72 лет, а также 52-летний мужчина. Затем он вошел в другой дом и ранил еще двух мужчин 32 и 44 лет, их госпитализировали. Подозреваемого задержали, ему 64 года. Мотив преступления выясняется сотрудниками правоохранительных органов. При этом полицейские не уточнили, были ли эти люди застрелены в одной квартире: «мы говорим лишь о том, что трое были убиты в многоквартирном доме, и не хотим вдаваться в подробности».

11 мая одного человека застрелили и еще одного ранили на заводе Mercedes в немецком городе Зиндельфинген. Нападавшего задержали. Ранее, в начале мая, в Берлине рядом со школой 38-летний мужчина ранил ножом двух школьниц — девочек семи и восьми лет. Обоих детей госпитализировали, у нападавшего нашли признаки психического расстройства.