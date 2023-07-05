В Верхней Пышме на Урале застрелили директора завода «Пластблок» Сергея Лухманова

Завод «Пластблок» (Фото: plastblok.ru)

Директор завода «Пластблок» в Верхней Пышме Свердловской области Сергей Лухманов погиб, сообщил РБК представитель предприятия.

«Похороны пройдут завтра на Александровском кладбище, начало в 10:50», — сказал он, не уточнив причину смерти Лухманова.

Как сообщают телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, а также E1.ru со ссылкой на очевидцев и родственников, мужчину застрелили. Как рассказала «КП — Урал» знакомая Лухманова, 3 июля мужчину убили из охотничьего ружья на стройплощадке в коттеджном поселке «Залесье» под Верхней Пышмой.

По данным издания, Лухманова застрелил бывший муж женщины, с которой директор завода находился в отношениях. РЕН ТВ тоже пишет, что огонь открыл бывший муж возлюбленной бизнесмена. Мотивом, как утверждает канал, могла стать ревность.

Убив Лухманова, нападавший скрылся, а после покончил с собой.

«Пластблок» — один из ведущих производителей строительных материалов из полистиролбетона в Уральском федеральном округе, говорится на сайте завода. У компании есть представительства в Москве, Самаре, Тюмени и Челябинске.

Выручка завода «Пластблок» по итогам 2022 года составила 5,16 млн руб., а чистая прибыль — 77 тыс. руб., пишет «РБК Екатеринбург».