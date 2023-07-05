На Урале застрелили директора завода

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,68) Инвестиции, 16:06 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 90,34 (+0,79) Инвестиции, 16:06
Минтранс опроверг планы ввести новый сбор с авиапассажиров Бизнес, 17:17
В России проверили устойчивость Рунета на случай его отключения извне Технологии и медиа, 17:07
Совет Федерации одобрил новые правила получения жилья по реновации Недвижимость, 17:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:53
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 16:50
В федерации велоспорта отреагировали на заявку россиянок за сборную Сирии Спорт, 16:49
В Бердянске прогремела серия взрывов Политика, 16:47
РБК Диалоги с Игорем Шуваловым
Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса
Оставить заявку
Путин обсудил с Пашиняном Нагорный Карабах Политика, 16:46
Пожар на складе с покрышками в Петербурге. Видео Общество, 16:43
На Урале застрелили директора завода Общество, 16:43
Вечный «медведь» Уолл-стрит оценил вероятность обвала рынка в 70% Инвестиции, 16:41
При столкновении теплохода с пирсом в Ярославле пострадали пять человек Общество, 16:40
Экоактивисты прервали матч на Уимблдоне Спорт, 16:39
FT узнала о предупреждении трех стран НАТО России из-за ядерного оружия Политика, 16:38

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Общество ,  
0 

На Урале застрелили директора завода

В Верхней Пышме на Урале застрелили директора завода «Пластблок» Сергея Лухманова
Завод &laquo;Пластблок&raquo;
Завод «Пластблок» (Фото: plastblok.ru)

Директор завода «Пластблок» в Верхней Пышме Свердловской области Сергей Лухманов погиб, сообщил РБК представитель предприятия.

«Похороны пройдут завтра на Александровском кладбище, начало в 10:50», — сказал он, не уточнив причину смерти Лухманова.

Как сообщают телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, а также E1.ru со ссылкой на очевидцев и родственников, мужчину застрелили. Как рассказала «КП — Урал» знакомая Лухманова, 3 июля мужчину убили из охотничьего ружья на стройплощадке в коттеджном поселке «Залесье» под Верхней Пышмой.

По данным издания, Лухманова застрелил бывший муж женщины, с которой директор завода находился в отношениях. РЕН ТВ тоже пишет, что огонь открыл бывший муж возлюбленной бизнесмена. Мотивом, как утверждает канал, могла стать ревность.

Убив Лухманова, нападавший скрылся, а после покончил с собой.

«Пластблок» — один из ведущих производителей строительных материалов из полистиролбетона в Уральском федеральном округе, говорится на сайте завода. У компании есть представительства в Москве, Самаре, Тюмени и Челябинске.

Читайте на РБК Pro
У вас идет выездная налоговая проверка. Что надо знать о своих правах
Вы хотите торговать на нескольких маркетплейсах сразу: к чему готовиться
Сотрудник уехал из страны. Как продолжить платить ему по закону
Почему больше не растут цены на нефть и газ — The Economist

Выручка завода «Пластблок» по итогам 2022 года составила 5,16 млн руб., а чистая прибыль — 77 тыс. руб., пишет «РБК Екатеринбург».

Теги
Урал убийство Верхняя Пышма

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter